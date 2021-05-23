مقتل مستوطنة إسرائيلية متأثرة بإصابتها في قصف صاروخي للمقاومة الفلسطينية

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، بمقتل مستوطنة إسرائيلية متأثرة بجراحها خلال قصف للمقاومة من غزة.

وقالت الصحيفة إن المستوطنة ماتت متأثرة بجراحها التي أصيبت بها قبل أيام في قصف صاروخي من قبل المقاومة في غزة ليرتفع عدد قتلى الصواريخ الفلسطينية إلى 13 إسرائيلي..

وأكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأحد، استمرارها في دعم قطاع غزة وتطلعها لقدوم المساعدات الإنسانية العاجلة.

ووفقًا لقناة "العربية"، قال المفوض العام للوكالة، إن المعاناة في غزة تزداد بسبب عدم معالجة جذور المشكلات، مشيرًا إلى أن 60 طفلا استشهدوا خلال قصف الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.