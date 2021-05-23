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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل مستوطنة إسرائيلية متأثرة بإصابتها في قصف صاروخي للمقاومة الفلسطينية

صدى البلد

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، بمقتل مستوطنة إسرائيلية متأثرة بجراحها خلال قصف للمقاومة من غزة.

وقالت الصحيفة إن المستوطنة ماتت متأثرة بجراحها التي أصيبت بها قبل أيام في قصف صاروخي من قبل المقاومة في غزة ليرتفع عدد قتلى الصواريخ الفلسطينية إلى 13 إسرائيلي..

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الأمم المتحدة تحذر من أزمة غذائية بقطاع غزة

 

وأكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأحد،  استمرارها في دعم قطاع غزة وتطلعها لقدوم المساعدات الإنسانية العاجلة.

ووفقًا لقناة "العربية"، قال المفوض العام للوكالة، إن المعاناة في غزة تزداد بسبب عدم معالجة جذور المشكلات، مشيرًا إلى أن 60 طفلا استشهدوا خلال قصف الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

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