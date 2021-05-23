كين يخطف صدارة الهدافين.. التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول بين ليستر سيتي وتوتنهام

سيطر التعادل 1 - 1، على الشوط الأول، من مباراة ليستر سيتي وتوتنهام، التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

افتتح ليستر سيتي التسجيل عن طريق جيمي فاردي في الدقيقة 18، من ركلة جزاء.

وسجل هاري كين، التعادل لصالح توتنهام في الدقيقة 41 ليخطف صدارة هدافي الدوري الانجليزى من محمد صلاح انتظار لإنتهاء لقاءات اليوم.

وبدأ توتنهام المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : لوريس

خط الدفاع: ريجيليون - سانشيز - ألدرفيلد - دوهارتي.

خط الوسط: وينكس - هيوبيرج - ديلي آلي.

الهجوم: بيرجوين - سون - هاري كين.

يذكر أن مباراة الدور الأول، انتهت بفوز ليستر سيتي على توتنهام بهدفين دون رد.

ويحتل ليستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، بينما يتواجد توتنهام في المركز السابع بـ 59 نقطة.