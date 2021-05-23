عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موعدها الشهر المقبل.. عالمان صينيان يحذران من جائحة جديدة تجتاح العالم |تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عرضت فضائية " العربية " أنفوجرافا لتصريحات اثنين من العلماء الصينيين يحذران فيه من جائحة جديدة، تتمثل في انتشار فيروس " أنفلونزا الطيور " .

 

ويقول العالمان الصينيان إن هناك مخاوف من أن يجتاح فيروس " أنفلونزا الطيور " العالم ، بعد التأكد من إصابة 7 أشخاص بالفيروس.

 

وحذر العالمان الصينيان من تحور فيروس انفلونزا الطيور، موضحين أن تحوره أكبر بكثير من فيروس كورونا.

 

وأشار العالمان إلى أنه من المتوقع أن يظهر الفيروس خلال الشهر المقبل أو بعد 10 أعوام حسب تفاعله مع الطبيعة.

 

وحذرا من خطر تجاهل السريان العالمي لهذا الفيروس على الطيور الداجنة والبرية في العالم، ونصحا بإستبدال المزارع الضخمة بمزارع أصغر ليتمكن المزارع من متابعة صحة جميع الطيور. 

اخبار التوك شو فيروس انفلونزا الطيور انفلونزا الطيور جائحة انفلونزا الطيور عالمان صينيان

ترشيحاتنا

إسرائيل تعلن ندمها على قصف برج الجلاء في غزة

حيثيات الحكم على ياسر فتيان في أحداث شارع السودان: روّع المواطنين وأثار الفوضى

برلمانية تكشف موعد تطبيق قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات.. فيديو

45 دقيقة تحسم اللقب.. كين يخطف صدارة الهدافين من محمد صلاح

السفير الفلسطيني لدى القاهرة في ضيافة أحمد موسى .. الليلة

هدنة مستدامة.. عاهل الأردن: لا بديل عن حل الدولتين لتسوية القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عدوى الفطر الأبيض.. أخطر من الأسود ويشبه كورونا

غرامة 200 ألف وفصل من الخدمة.. عقوبات جديدة لموظفي الدولة في هذه الحالات

عقوبات في انتظارها.. تحذير أمريكي شديد اللهجة لحكومة إثيوبيا

بفائدة 3% وسداد لـ 30 سنة.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة التمويل العقاري

3 قرارات مهمة من الكاف بشأن السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

قرار عاجل من السعودية بشأن استعمال مكبرات الصوت في المساجد

خناقة مع بكاري جاساما واقتحام وتوقف المباراة| ملخص أحداث لقاء الترجي وبلوزداد

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشف أهم فوائد المشمش.. حماية النظر والكبد والبشرة أبرزها

شاهد... سيارة بابا الفاتيكان الكهربائية الجديدة من فيسكر

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار سيارات إم جي MG في مصر 2021 .. صور

تمساح ضخم يطارد المارة داخل موقف سيارات.. صور

فيديو

تصريحات صادمة لـ حورية فرغلي ضد محمد رمضان وأمينة خليل.. والأخيرة ترد

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

حاول اعتلاء منبر الحرم المكي .. حكاية المهدي المنتظر في السعودية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. "عقاب رادع" في انتظار إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

المزيد

ساحة رأي

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

ليلى زيدان تكتب: الفطر الأسود .. مرحلة جديدة من الرعب العالمى

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

عائشة الرشيد تكتب: السيسي عزيز مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ