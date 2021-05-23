موعدها الشهر المقبل.. عالمان صينيان يحذران من جائحة جديدة تجتاح العالم |تفاصيل

عرضت فضائية " العربية " أنفوجرافا لتصريحات اثنين من العلماء الصينيين يحذران فيه من جائحة جديدة، تتمثل في انتشار فيروس " أنفلونزا الطيور " .

ويقول العالمان الصينيان إن هناك مخاوف من أن يجتاح فيروس " أنفلونزا الطيور " العالم ، بعد التأكد من إصابة 7 أشخاص بالفيروس.

وحذر العالمان الصينيان من تحور فيروس انفلونزا الطيور، موضحين أن تحوره أكبر بكثير من فيروس كورونا.

وأشار العالمان إلى أنه من المتوقع أن يظهر الفيروس خلال الشهر المقبل أو بعد 10 أعوام حسب تفاعله مع الطبيعة.

وحذرا من خطر تجاهل السريان العالمي لهذا الفيروس على الطيور الداجنة والبرية في العالم، ونصحا بإستبدال المزارع الضخمة بمزارع أصغر ليتمكن المزارع من متابعة صحة جميع الطيور.