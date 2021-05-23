ليفربول يتقدم على كريستال بالاس ويقترب من بلوغ دوري الأبطال

تقدم فريق ليفربول، على نظيره كريستال بالاس بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وكان تاوسوند قريبًا من التسجيل لـ كريستال بالاس في الدقيقة 14 عندما انفرد بمرمى أليسون بيكر، لكن تسديدته جاورت المرمى.

وفي الدقيقة 21، اخترق محمد صلاح منطقة جزاء كريستال بالاس، لكن تسديدته علت العارضة.

و في الدقيقة 36، سجل ساديو ماني هدف التقدم لليفربول من متابعة للضربة الركنية التي نفذها روبرتسون ولمسها روبيرتو فيرمينو، قبل أن يتابعها ماني بتسديدة قوية في الشباك.

ويحتاج ليفربول لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول، المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة بالتساوي مع ليستر سيتي صاحب المركز الخامس.