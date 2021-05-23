قبل المشاركة في أولمبياد طوكيو.. اتحاد اليد يعلن برنامج إعداد المنتخب

أعلن اتحاد اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين، عن جدول الاعداد الخاص بالمنتخب الوطني الأول وذلك استعدادًا للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.

ومن المقرر أن يشارك منتخبنا الوطني في دورة بإسبانيا حيث سيواجه المنتخب الكرواتي في 28 يونيو، كما سيواجه منتخب اسبانيا في 29 يونيو 2021.

ويتوجه بعدها المنتخب المصري إلى فرنسا لمواجهة المنتخب الفرنسي في 5 يوليو 2021.

ويختتم المنتخب المصري استعداداته في المانيا، حيث يخوض مواجهتين، الأولى أمام منتخب ألمانيا في 10 يوليو، ويختتم مبارياته أمام المنتخب البرازيلي في 11 يوليو، ليتوجه بعدها المنتخب المصري للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري جاء في المجموعة النارية أمام غريمه التقليدي منتخب الدنمارك بالإضافة إلى السويد واليابان والبرتغال والبحرين.