الدوري الإنجليزي.. شوط أول سلبي بين آرسنال وبرايتون

حسم التعادل السلبي، نتيجة الشوط الأول، من مباراة آرسنال وبرايتون، المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتواجد النجم المصري محمد النني على دكة بدلاء آرسنال، لمواجهة برايتون.

وسدد آرسنال 11 تسديدة طوال 45 دقيقة منهم 3 تصويبات على المرمى، بينما سدد برايتون تسديدتين فقط خارج القائمين والعارضة.

وبدأ آرسنال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: تشامبيرس - هوليندج - جابرييل - تيرني

خط الوسط: بارتي - شاكا - أوديجار- سميث روي.

الهجوم: بيبي - أوباميانج.

يذكر أن مباراة الدور الأول، من مسابقة الدوري الإنجليزي، انتهت بفوز آرسنال على برايتون بهدف دون رد.

ويحتل آرسنال المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز الـ 16 بـ 41 نقطة.