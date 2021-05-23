خناقة بعد مباراة بيراميدز وانيمبا .. والأمن يتدخل

تعرضت بعثة بيراميدز للعديد من المضايقات من جانب مسئولي وجماهير أنيمبا النيجيري في استاد مدينة آبا والذي يشهد مباراة الفريقين في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعادل فريق بيراميدز مع منافسه إنيمبا النيجيري بنتيجة 1 - 1 في المباراة التي أقيمت علي ملعب إينيمبا سبورت ستاديوم ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وتعرضت البعثة لمضايقات وتعنت شديد من جانب مسئولي نادي أنيمبا وبعض الجماهير وسط تحفز شديد ضد كل من ينتمي لفريق بيراميدز داخل الملعب.

ونشبت أكثر من مشادة ومشاجرة افتعلها مسئولو وجماهير أنيمبا مع الجهاز الإداري لبيراميدز وتدخل الأمن لفضها والفصل بين الطرفين في ظل تعنت شديد تجاه البعثة.

واكتشف عمال غرف ملابس بيراميدز بعض السحر وأرجل القرود في الشباك وأزالها العمال واعترض بعض الجماهير على إزالة تلك الأشياء وحدثت بعض المشادات، واعتدى البعض بالضرب على أحد عمال غرف ملابس بيراميدز وتدخل الأمن لفض المشاجرة التي حدثت داخل الملعب.

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