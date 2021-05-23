تشيلسي يتأخر أمام أستون فيلا بهدف في البريميرليج

تأخر فريق تشيلسي أمام نظيره أستون فيلا بهدف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف أستون فيلا جاء في الدقيقة 43 عن طريق البوركينابي بيرتراند تراوري، ليمنح التقدم لفريقه على حساب تشيلسي.

وفي ظل استمرار النتائج الحالية من الأشواط الأولى، سيتأهل ليفربول وتشيلسي لدوري أبطال أوروبا، فيما سيلعب ليستر سيتي في الدوري الأوروبي.

أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة أستون فيلا في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل تشيلسي للمباراة كالآتي:

في حراسة المرمى: إدواردو ميندي

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - تياجو سيلفا - أنتوني روديجير

خط الوسط: ريس جيمس - جورجينيو - ماتيو كوفاسيتش - بين تشيلويل

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش - ماسون ماونت - تيمو فيرنر.

ويحتل تشيلسي، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة ويحتاج لتحقيق الانتصار في مباراة الليلة من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا.