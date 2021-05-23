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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انتاج لقاح كورونا في مصر

فاكسيرا تكشف موعد إنتاج أولى جرعات لقاح كورونا في مصر.. فيديو

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قالت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات  فاكسيرا، إن الشركة استقبلت المادة الخام الخاصة بإنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من الصين.

 

وأضافت "والي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الهدف الأول من تصنيع اللقاحات في الدولة المصرية هو سد احتياجات الشعب المصري من لقاحات كورونا، وسيتم تصدير الفائض عن تلك الاحتياجات.


وأشارت إلى أن فاكسيرا تتعاون مع كبرى الشركات الصينية لإنتاج وتصنيع لقاحات كورونا في مصر"، مؤكدة: "أن تصنيع لقاحات كورونا في مصر تعتبر خطوة تاريخية".


وأردفت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا: "شهر يوليو سيشهد بداية خروج أول جرعات لقاحات كورونا في مصر بإنتاج 900 ألف جرعة تحت شعار "صنع في مصر".

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