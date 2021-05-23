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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاهل الأردني: لا بديل عن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل

هدنة مستدامة.. عاهل الأردن: لا بديل عن حل الدولتين لتسوية القضية الفلسطينية

صدى البلد

قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن حسين، إنه لا بديل عن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل، وتسوية القضية الفلسطينية.

وأضاف الملك عبد الله في تصريحات نقلها تلفزيون المملكة الأردني: "من المهم أن يتحول وقف إطلاق النار في غزة إلى هدنة مستدامة".

وتابع: "سنضع كل إمكانياتنا وعلاقتنا الدبلوماسية في خدمة القضية الفلسطينية".

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وأضاف الملك عبد الله: "هناك ضرورة تعزيز صمود المقدسيين ودعمهم، ومساعدة الفلسطينيين في غزة للتخفيف من معاناتهم بعد العدوان الإسرائيلي".

 

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