عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

45 دقيقة تحسم اللقب.. كين يخطف صدارة الهدافين من محمد صلاح

هاري كين ومحمد صلاح
هاري كين ومحمد صلاح

انفرد هاري كين نجم فريق توتنهام بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفا، بفارق هدفا عن النجم المصري محمد صلاح صاحب المركز الثاني.

 

وسجل هاري كين هدفا في الشوط الأول من مباراة توتنهام وليستر سيتي، التي تقام حاليا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما عجز محمد صلاح في هز شباك كريستال في الشوط الأول من اللقاء الذي يقام في نفس التوقيت.

 

ومن المقرر أن يحدد الشوط الثاني من مباراتي توتنهام وليستر سيتي وليفربول وكريستال بالاس، الفائز بلقب هداف الدوري الإنجليزي، بين محمد صلاح وهاري كين.

 

وفي حال سجل محمد صلاح هدفا في شباك كريستال بالاس، سيصبح عاشر لاعب في تاريخ نادي ليفربول يسجل في 100 مباراة مختلفة بقميص الفريق.

 

 

ويحتاج  محمد صلاح أيضا، لى تسجيل هاتريك في  شباك  كريستال بالاس في مباراة اليوم، للوصول إلى مائة هدف له في مسابقة الدوري الإنجليزي.

 

هاري كين محمد صلاح كين وصلاح الدوري الإنجليزي ليفربول توتنهام

ترشيحاتنا

محمود حماد: أزمة الرقائق الالكترونية ستظهر الأوفر برايس على السيارات موديل 2022

إسرائيل تعلن ندمها على قصف برج الجلاء في غزة

حيثيات الحكم على ياسر فتيان في أحداث شارع السودان: روّع المواطنين وأثار الفوضى

برلمانية تكشف موعد تطبيق قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات.. فيديو

45 دقيقة تحسم اللقب.. كين يخطف صدارة الهدافين من محمد صلاح

السفير الفلسطيني لدى القاهرة في ضيافة أحمد موسى .. الليلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عدوى الفطر الأبيض.. أخطر من الأسود ويشبه كورونا

غرامة 200 ألف وفصل من الخدمة.. عقوبات جديدة لموظفي الدولة في هذه الحالات

عقوبات في انتظارها.. تحذير أمريكي شديد اللهجة لحكومة إثيوبيا

بفائدة 3% وسداد لـ 30 سنة.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة التمويل العقاري

3 قرارات مهمة من الكاف بشأن السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

قرار عاجل من السعودية بشأن استعمال مكبرات الصوت في المساجد

خناقة مع بكاري جاساما واقتحام وتوقف المباراة| ملخص أحداث لقاء الترجي وبلوزداد

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشف أهم فوائد المشمش.. حماية النظر والكبد والبشرة أبرزها

شاهد... سيارة بابا الفاتيكان الكهربائية الجديدة من فيسكر

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار سيارات إم جي MG في مصر 2021 .. صور

تمساح ضخم يطارد المارة داخل موقف سيارات.. صور

فيديو

تصريحات صادمة لـ حورية فرغلي ضد محمد رمضان وأمينة خليل.. والأخيرة ترد

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

حاول اعتلاء منبر الحرم المكي .. حكاية المهدي المنتظر في السعودية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. "عقاب رادع" في انتظار إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

المزيد

ساحة رأي

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

ليلى زيدان تكتب: الفطر الأسود .. مرحلة جديدة من الرعب العالمى

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

عائشة الرشيد تكتب: السيسي عزيز مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ