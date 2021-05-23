45 دقيقة تحسم اللقب.. كين يخطف صدارة الهدافين من محمد صلاح

انفرد هاري كين نجم فريق توتنهام بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفا، بفارق هدفا عن النجم المصري محمد صلاح صاحب المركز الثاني.

وسجل هاري كين هدفا في الشوط الأول من مباراة توتنهام وليستر سيتي، التي تقام حاليا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما عجز محمد صلاح في هز شباك كريستال في الشوط الأول من اللقاء الذي يقام في نفس التوقيت.

ومن المقرر أن يحدد الشوط الثاني من مباراتي توتنهام وليستر سيتي وليفربول وكريستال بالاس، الفائز بلقب هداف الدوري الإنجليزي، بين محمد صلاح وهاري كين.

وفي حال سجل محمد صلاح هدفا في شباك كريستال بالاس، سيصبح عاشر لاعب في تاريخ نادي ليفربول يسجل في 100 مباراة مختلفة بقميص الفريق.

ويحتاج محمد صلاح أيضا، لى تسجيل هاتريك في شباك كريستال بالاس في مباراة اليوم، للوصول إلى مائة هدف له في مسابقة الدوري الإنجليزي.