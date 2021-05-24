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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المرتبات اليوم

التعليم والكهرباء أبرزها.. هذه الجهات تصرف رواتب موظفيها اليوم.. اعرفها

رواتب
رواتب

تستأنف وزارة المالية، اعتبارا من اليوم الإثنين 24 مايو 2021، صرف رواتب الموظفين بالوزارات والجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة للدولة والهيئات الخدمية والاقتصادية ، ضمن عمليات صرف الرواتب للمجموعة الثانية بالحكومة.


بحسب تقرير صادر عن الوزارة وحصل “صدى البلد” على نسخة منه، أنه من المقرر صرف رواتب 17 وزارة وهيئة مستقلة وتابعة عن شهر مايو الجاري، للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و غير من أصحاب القوانين والكوادر الخاصة.


ذكر التقرير أنه من المخطط صرف رواتب العاملين بوزارت  " التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية، الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاستثمار والتعاون الدولي" والجهات التابعة لها علي مستوي المحافظات.

كما سيتم صرف رواتب بعض الجهات المستقلة من بينها القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الادارية، هيئة قضايا الدولية، هيئة الرقابة الادارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الافتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.


وكانت وزارة المالية قد صرفت رواتب الموظفين بأكثر من 28 وزارة وجهة تابعة ومستقلة ، علي مدار اليوم .


وتخطط وزارة المالية لصرف رواتب أكثر من 60 جهة ووزارة تابعة ومستقلة من الجهات الخاضعة لموازنة الدولة بما في ذلك الهيئات الخدمية والاقتصادية؛ علي مدار 5 أيام متصلة وعلي مستوي تصنيف 3 مجموعات.

واشار التقرير الي وجود مساع حقيقية لتبكير عمليات صرف رواتب العاملين بالدولة، ضمن الاجراءات التي تنتهجها الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد و تقليل الزحام او التكدس للحصول علي تلك الاستحقاقات الشهرية

المالية صرف الرواتب العاملين بالدولة وزارة المالية رواتب الموظفين

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