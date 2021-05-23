نجوم تعرضوا للسحر والأعمال السفلية.. حورية فرغلى وفيفى عبده تعثران على العمل في منزلهما.. وحياة إيهاب توفيق تنقلب رأسا على عقب

أحمد فلوكس: الاكتئاب أصابني بسبب السحر

شهيرة: زميلة تسببت لي في حساسية وجه

كشف عدد من الفنانين مؤخراً عن تعرضهم للسحر والأعمال السفلية ووقوعهم ببعض الأزمات، لكنهم تغلبوا عليها بالقرآن والصلاة، وفى السطور التالية نرصد أبرز تلك التصريحات..

حورية فرغلي

أكدت الفنانة حورية فرغلي، أنها تعرضت للسحر من قبل ولكنها لا تخشى منه، موضحة أن السحر كان مكتوب فيه اسمها وان تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش وتوقف الخلف وتفقد زوجها وعملها.

وأضافت "فرغلي" خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" على فضائية "الحياة"، أنها في مرة من المرات شعرت بإعياء شديد أثناء تصوير أحد المسلسلات وزاد وزنها في تلك الفترة بدون سبب واضح.

وتابعت حورية فرغلي، أنها لجأت لأحد الشيوخ المعالجين، وتفاجأت بوجود سحر مكتوب بطلاسم في حديقة بيتها باللون الأحمر، مؤكدة أن الشيخ المعالج رفض ذكر الفاعل لهذا العمل، قائلة: "منه لله اللي عملي العمل ومش عايزه اعرفه، وانا مليش مشاكل مع احد نهائياً".



نجلاء بدر

أعلنت الفنانة نجلاء بدر أن شخصا قام بعمل سحر سفلي لها، حيث إنها كانت تتعرض لـ كوابيس، واستعانت بأحد الشيوخ.

وتابعت تم العثور على “السحر" خلف السرير الذى تنام عليه، مؤكدة أنها شعرت بالتحسن حين قامت بقراءة القرآن والصلاة، إضافة إلى استعانتها بأحد الشيوخ الذى ظل بتلاوة سورة البقرة لمدة 7 أيام.





أحمد فلوكس

قال الفنان أحمد فلوكس إن هناك سيدة كان على وشك الارتباط بها، وكانت سببا فى وجود سحر، وقد حذره البعض منها، حيث إنها اعتادت أنها تقوم بذلك.

وأشار إلى أنه أصيب بالاكتئاب والعصبية الشديدة، وقد أثر على حياته الشخصية والمهنية، وقد قام بالذهاب لاداء العمرة والتقرب إلى الله.

إيهاب توفيق

كشف المطرب إيهاب توفيق عن أن زميل قام بعمل سحر سفلى له بعد زيارته فى منزله ، مؤكداً ان العاملين فى منزله وجده موضوع فى ركن من أركان المنزل.

وأكد “توفيق”، أن بعد تلك الزيارة انقلبت حياته رأساً على عقب، وحتى الآن لم يقم بأى ردة فعل تجاه هذا الأمر، رغم أن الجميع أكد له أنه تعرض لعمل سفلى من قبل هذا الشخص تحديدا.

شهيرة

أما الفنانة شهيرة.. فقد كشفت عن تعرضها للسحر من إحدى الزميلات، حيث عانت من حساسية فى وجهها لم يكن لها سبب طبى، مما جعلها لا تتمكن من وضع مستحضرات التجميل في وهج فترة شهرتها فنياً خاصة بعد تقديمها فيلم "وصمة عار".

فيفى عبده

كما كشفت عن أنها تعرضت لأعمال سفلية، حيث إنها وجدت عددا من الأعمال السفلية داخل منزلها، وقد قامت بالتخلص منها.