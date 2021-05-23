علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

يعتبر الكافيين من اهم المكملات في الرياضة لما له من فوائد :

1 - يحسن التركيز والانتباه.

2 - يقلل الاحساس بالارهاق.

3 - يزيد وقتك في التمرين قبل بدء الشعور بالتعب.

4 - يساعد في حرق الدهون.

الكافيين من اكثر المكملات التي تم اجراء ابحاث ودراسات عنها ويعد احد اهم 5 مكملات مثبت فاعليتها في المجال الرياضي.

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يستفيد الرياضيين الذين ينافسون في رياضات التحمل "مثل الجري والسباحة" والرياضيون في رياضات القوة "الكروس فيت والقوي البدنية ورفع الاثقال" من الكافيين بشكل افضل من باقي الرياضات.

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جرعة الكافيين تكون من 3 - 6 مج لكل كج 60 دقيقة قبل التمرين ويمكن تقسيمها قبل واثناء التمرين كذلك.

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يفضل ان تصل لهذه الجرعة بشكل تدريجي لتفادي اي اثار جانبية محتملة كما يفضل حساب كمية الكافيين طوال اليوم لتصبح من 3 - 6 مج لكل كج بدلا من جمعها قبل التمرين اذا كنت غير معتاد عليه.

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يتواجد الكافيين في مشروبات القهوة او حبوب الكافيين او مكملات محفزات الطاقة قبل التمرين "pre workout' .

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وهذا يقودنا لسؤال اي شكل افضل من الاخر ؟

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1 - مشروبات القهوة : مثل القهوة الفرنسي والاسبرسو والقهوة التركي.

مميزاتها انها سهل الحصول عليها ورخيصة كما انها تحتوي علي مضادات اكسدة تساعد ايضا علي تحفيز الطاقة وتمنع تكسير الخلايا وتقلل من احتمالات امراض القلب.

عيوبها انها حمضية للغاية وكثرها يسبب مشاكل في المعدة وهذا يجعلها غير مناسبة لاغلب الرياضيات لانك ربما تشعر بالم في المعدة اذا كانت قبل التمرين بكميات كبيرة كما انها قد تسبب ارتجاع المريء.

من عيوبها ايضاً انك من الصعب تحديد الجرعة بدقة كما ان اغلب انواع البن المتاحة في الاسواق العربية تكون جودتها منخفضة للغاية ونسبة الكافيين فيها اقل مما تتوقع كما انها تقوم بصبغ الاسنان.

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2 - حبوب الكافيين

من مميزاتها انها سهلة الحصول عليها وسهلة تحديد الجرعة ورخيصة وتتوافر في الاغلب بتركيزات من 100 - 200 مج في الكبسولة كما انها ليس قاسية علي المعدة مثل مشروبات القهوة.

من عيوبها انك اذا جمعت بينها وبين مشروبات القهوة في يومك بدون حساب فسيكون من السهل انك تزيد في الجرعة عن المطلوب وهذا قد يعرضك لاعراض جانبية.

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3 - مكملات محفزات الطاقة قبل التمرين

هذه المكملات تحتوي في الاغلب علي فيتامينات وكافيين واحماض امينية وكاربوهيدرات وربما سيترولين وارجنين وكرياتين.

مميزاتها : لا يوجد ربما ماعدا قلة من الانواع الغير متوافرة في السوق العربي بشكل عام.

عيوبها :

-انك تدفع اكثر ربما في انواع مكملات غير مفيدة مقابل الحصول علي الكافيين والكرياتين.

- انك لن تستطيع اختيار جرعتك بحرية ... فمثلا ستجد 200 مج كافيين معهم في نفس الاسكوب 5 جرام كرياتين فاذا اردت زيادة جرعتك علي الكافيين ستضطر لزيادة جرعتك من الكرياتين بدون داعي وربما بشكل قد يضرك اذا فعلته.

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للكافيين العديد من الاعراض الجانبية المحتملة "ماعدا لمن يعانون من حساسية من الكافيين" ولكن واجب ذكرها.

- ارق وعدم القدرة علي الدخول في النوم.

- يزيد من مستوي الكورتيزول والشعور بالضغط العصبي.

- ربما يشعر الشخص بفرط نشاط منه.

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تذكر ان مشروبات الطاقة والقهوة والشاي والشيكولاتة تحتوي علي الكافيين فاحذر اذا كنت ترفع جرعتك من الكافيين.