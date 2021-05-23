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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شباب الأهلي يفوز على الزمالك في كرة السلة

صدى البلد

حقق فريق شباب النادي الأهلي لكرة السلة 16 سنة فوزا مهما على حساب نظيره فريق الزمالك، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات نهائيات بطولة الجمهورية.

أقيمت المباراة في الثانية ظهر اليوم على صالة الشرقية للدخان، وشهدت أداء قويا من جانب لاعبي الأهلي وسيطرة على مجريات اللعب.

وقدم اللاعبون عرضا قويا بفضل الرميات الثلاثية وسرعة تنفيذ الهجمات وتنظيم الخطوط، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 87-60.

وأثنى الجهاز الفني على ما قدمه اللاعبون خلال المباراة من جهد بدني والتزام خططي أسهم في تفوق الفريق وتحقيق الهدف.

 

النادي الأهلي الزمالك بطولة الجمهورية الشرقية للدخان

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