ضمن سلسلة اجتماعات.. مدبولي يلتقي وزير الري لمتابعة تنفيذ المشروعات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، الأحد، مع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب وزير الري، والدكتورة ايمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الوزارة ضمن خطة العام المالي 2020/2021.



وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي سيتم عقدها خلال الفترة المقبلة مع الوزراء للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها مختلف الوزارات في كافة القطاعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، سعياً للانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات فى أقرب وقت ممكن، ودخولها الخدمة، بما يسهم في تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تلك المشروعات.



وخلال الاجتماع، استعرض وزير الموارد المائية والري موقف مشروع تأهيل ورفع كفاءة الترع علي مستوى الجمهورية، موضحا أنه تم الارتباط لتنفيذ أعمال تأهيل الترع بطول 8230 كم، وبتكلفة حوالى 27 مليار جنيه، وبلغ إجمالي أطوال الترع التي تم تأهيلها 1720 كم بتكلفة حوالى 5 مليارات جنيه وذلك حتى 23 مايو الجاري، ومتبقى 21 مليار جنيه سيتم تنفيذها خلال عامين ماليين.



وأضاف الوزير في هذا السياق أنه جار تنفيذ 3615 كم، وجار الطرح والإسناد لـ 2895 كم، مستعرضا نماذج للترع التي تم تأهيلها بالمحافظات، مشيرا إلى أنه من المستهدف تنفيذ أعمال تأهيل ترع بطول حوالى 4000 كم خلال العام المالي المقبل 2021/2022 بتكلفة إجمالية 13 مليار جنيه.



وعرض الدكتور محمد عبد العاطي الموقف التنفيذي للمشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث حتى 18 مايو الجاري، موضحا أنه وفقا لخطة الوزارة، فإنه من المستهدف تحويل 516 ألف فدان لنظام الري الحديث، تم تنفيذ 314 ألف فدان، بنسبة 60% من المستهدف وذلك في 7 محافظات هي “شمال سيناء، ومرسى مطروح، والإسكندرية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسوان”، وفي هذا الصدد قدم الوزير خلال الاجتماع نماذج لأفضل النماذج من المواطنين الذين قاموا بتنفيذ التحول لنظام الري الحديث.



وتطرق الوزير إلى موقف مشروعات مجابهة مخاطر السيول، مشيرا إلى أن إجمالي منشآت الحماية من السيول علي مستوى الجمهورية بلغ 1595 منشأة، بواقع 293 سدا، و134 حاجز توجيه ومعبرا، و1012 بحيرة وخزانا، و47 قناة صناعية، و48 جسر حماية، و34 تأهيل مخرات، مضيفا أن الأعمال المنتهية حتى مايو الجاري من حيث عدد المنشآت بلغ إجماليها 48 منشأة بتكلفة 548 مليون جنيه، وبسعة تخزينية 85 مليون م3، بينما توجد مشروعات جارية في هذا الإطار بتكلفة 556 مليون جنيه، بإجمالي 63 منشأة.



وتابع الوزير أن عدد منشآت الحماية في محافظة جنوب سيناء بلغ 458 منشأة حماية، و51 منشأة حماية في محافظة شمال سيناء، و63 منشأة حماية في محافظة البحر الأحمر، و617 منشأة حماية في محافظة مطروح، إلى جانب 251 منشأة حماية في محافظات: الجيزة، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان.

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