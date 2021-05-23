عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحكومة تستكمل صرف رواتب الموظفين فى 17 وزارة وهيئة غدا.. تعرف عليهم

صدى البلد

تستكمل وزارة المالية اعتبارا من غدا الاثنين صرف رواتب الموظفين بالوزارات والجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة للدولة والهيئات الخدمية والاقتصادية ، ضمن عمليات صرف الرواتب للمجموعة الثانية بالحكومة .


وأكد تقرير صادر عن الوزارة وحصل صدي البلد علي نسخة منه ، أنه من المقرر صرف رواتب 17 وزارة وهيئة مستقلة وتابعة عن شهر مايو الجاري، للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغيرهم من أصحاب القوانين والكوادر الخاصة .
 

وذكر التقرير أنه من المخطط صرف رواتب العاملين بوزارت " التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية، الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاستثمار والتعاون الدولي" والجهات التابعة لها علي مستوي المحافظات.

وسيتم صرف رواتب بعض الجهات المستقلة من بينها القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الادارية، هيئة قضايا الدولية، هيئة الرقابة الادارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الافتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.


كانت وزارة المالية قد صرفت رواتب الموظفين بأكثر من 28 وزارة وجهة تابعة ومستقلة ، علي مدار اليوم .


وتخطط وزارة المالية لصرف رواتب أكثر من 60 جهة ووزارة تابعة ومستقلة من الجهات الخاضعة لموازنة الدولة بما في ذلك الهيئات الخدمية والاقتصادية؛ علي مدار 5 أيام متصلة وعلي مستوي تصنيف 3 مجموعات.

وأشار التقرير إلي وجود مساع حقيقية لتبكير عمليات صرف رواتب العاملين بالدولة، ضمن الاجراءات التي تنتهجها الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا و تقليل الزحام أو التكدس للحصول علي الاستحقاقات الشهرية

صرف الرواتب العاملين بالدولة وزارة المالية رواتب الموظفين الموظفين الإداري صرف رواتب الموظفين صرف رواتب العاملين بالدولة

ترشيحاتنا

وقت الإخوان.. سفير فلسطين بالقاهرة: رفضنا مخططا لإقامة دولة في "غزة وسيناء"

موعد المباريات.. تأهل القطن الكاميروني وشبيبة القبائل لنصف نهائي الكونفدرالية

صلاة العشاء كم ركعة فرض وسنة وجهر وسر وقصر ؟

سمر حُسني.. حكمة تونسية حسناء تثير الجدل قبل مباراة الأهلي ونهضة بركان.. ما قصتها؟

إعفاء الفلسطينيين من المصروفات.. قرارات عاجلة من الأعلى للجامعات

السوبر الأفريقي.. بعثة الأهلي تهبط ترانزيت فى مطار أسوان قبل التوجه إلى الدوحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم نهائي.. الفريق أسامة ربيع يكشف آخر تطورات التحفظ على السفينة إيفرجيفن.. فيديو

إسرائيل تعلن ندمها على قصف برج الجلاء في غزة

عدوى الفطر الأبيض.. أخطر من الأسود ويشبه كورونا

تراجع جديد بسعر الورقة الخضراء.. أسعار الدولار في ختام تعاملات اليوم

غرامة 200 ألف وفصل من الخدمة.. عقوبات جديدة لموظفي الدولة في هذه الحالات

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

مكافحة كورونا تزف بشرى للمصريين حول المنحنى الوبائى ومعدل الإصابات

بسبب توكتوك.. سائق قطار ينقذ مئات الركاب من كارثة محققة بسوهاج ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشف أهم فوائد المشمش.. حماية النظر والكبد والبشرة أبرزها

شاهد... سيارة بابا الفاتيكان الكهربائية الجديدة من فيسكر

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار سيارات إم جي MG في مصر 2021 .. صور

تمساح ضخم يطارد المارة داخل موقف سيارات.. صور

فيديو

تصريحات صادمة لـ حورية فرغلي ضد محمد رمضان وأمينة خليل.. والأخيرة ترد

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

حاول اعتلاء منبر الحرم المكي .. حكاية المهدي المنتظر في السعودية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. "عقاب رادع" في انتظار إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

المزيد

ساحة رأي

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

خالد عامر يكتب: معارك مصر الرسمية

ليلى زيدان تكتب: الفطر الأسود .. مرحلة جديدة من الرعب العالمى

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ