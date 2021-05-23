الحكومة تستكمل صرف رواتب الموظفين فى 17 وزارة وهيئة غدا.. تعرف عليهم

تستكمل وزارة المالية اعتبارا من غدا الاثنين صرف رواتب الموظفين بالوزارات والجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة للدولة والهيئات الخدمية والاقتصادية ، ضمن عمليات صرف الرواتب للمجموعة الثانية بالحكومة .



وأكد تقرير صادر عن الوزارة وحصل صدي البلد علي نسخة منه ، أنه من المقرر صرف رواتب 17 وزارة وهيئة مستقلة وتابعة عن شهر مايو الجاري، للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغيرهم من أصحاب القوانين والكوادر الخاصة .



وذكر التقرير أنه من المخطط صرف رواتب العاملين بوزارت " التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية، الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاستثمار والتعاون الدولي" والجهات التابعة لها علي مستوي المحافظات.

وسيتم صرف رواتب بعض الجهات المستقلة من بينها القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الادارية، هيئة قضايا الدولية، هيئة الرقابة الادارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الافتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.



كانت وزارة المالية قد صرفت رواتب الموظفين بأكثر من 28 وزارة وجهة تابعة ومستقلة ، علي مدار اليوم .



وتخطط وزارة المالية لصرف رواتب أكثر من 60 جهة ووزارة تابعة ومستقلة من الجهات الخاضعة لموازنة الدولة بما في ذلك الهيئات الخدمية والاقتصادية؛ علي مدار 5 أيام متصلة وعلي مستوي تصنيف 3 مجموعات.

وأشار التقرير إلي وجود مساع حقيقية لتبكير عمليات صرف رواتب العاملين بالدولة، ضمن الاجراءات التي تنتهجها الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا و تقليل الزحام أو التكدس للحصول علي الاستحقاقات الشهرية