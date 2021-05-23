رسميا.. لقب هداف الدوري الإنجليزي يطير من محمد صلاح إلى هاري كين

توج هاري كين نجم فريق توتنهام بلقب هداف الدوري الإنجليزي، برصيد 23 هدفا، بفارق هدف وحيد على النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول.

وقاد هاري كين فريق توتنهام للفوز على نظيره ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الأخيرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

افتتح ليستر سيتي التسجيل في الدقيقة 18، من ركلة جزاء.

وأدرك هاري كين التعادل لصالح توتنهام في الدقيقة 41 من عمر المباراة.

وتقدم فاردي مجددا لفريق ليستر سيتي في الدقيقة 52 من ركلة جزاء أيضا.

وسجل كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 71.

وأدرك جاريث بيل الهدف الثالث لصالح توتنهام في الدقيقة 87، والهدف الرابع في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

بهذه النتيجة يفشل ليستر سيتي في حجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد احتلاله المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة.