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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 ميداليات ذهبية لفراشات الشيخ زايد في بطولة الجمهورية للجمباز

ابطال - الشيخ - زايد
ابطال - الشيخ - زايد

حقق لاعبو نادي الشيخ زايد الرياضي، نتائج مميزة خلال بطولة الجمهورية للجمباز الفني آنسات تحت ٩ سنوات والتي أقيمت يوم ٢١ مايو ٢٠٢١، وحصلت اللاعبات علي ٣ ميداليات ذهبية.

 

تصريحات فكري الهواري:


وقال كابتن فكري الهواري، رئيس نادي الشيخ زايد، إن بطولات الجمهورية للجمباز الفني تضمنت المراحل العمرية ٨ و9 سنوات، وشارك نادي الشيخ زايد ب٣ لاعبين حصلوا جميعهم على الميدالية الذهبية.


وأكد الهواري في تصريح له اليوم، أن جميع اللاعبات المشاركين من نادي الشيخ زايد، حصدوا المستوى الأول، وحصلوا على الميدالية الذهبية، وهم: " هنا بلال شكري، لورين هشام، ومريم محمد فكرى" .


وأوضح رئيس نادي الشيخ زايد، أن المشاركة في بطولات الجمهورية للجمباز الفني تزيد من خبرات اللاعبات وتجهزهن ليكن نواة لعناصر المنتخب خاصة مع توسيع قاعدة المشاركة، متوقعا أن يخرج من بينهن عدد من اللاعبات المتميزات على مستوى اللعبة محليا كخطوة أولى.


وأضاف أن قطاع الجمباز يضم لاعبين مميزين يمتلكون مهارات متعددة وهو ما تأكد من خلال حصدهن المراكز الأولى في البطولات التي خاضها الفريق على صعيد بطولات الجمهورية.

 

وكشف الهواري عن نجاح الاتحاد في تنظيم بطولات الجمهورية بشكل جيد خاصة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال تقليل أعداد اللاعبات المشاركات وتوزيعهن على عدة أيام خلال المنافسات مقدما الشكر إلى أشرف صبحي وزير والشباب والرياضة والادارة التنفيذية.
  
ويقود الفريق جهاز فني وإداري مكون من الكابتن ابو العلا المدير الفني، والكابتن فيروز مدربة، والكابتن محمد راشد مدرب الفريق، والكابتن مدحت عبد القادر مدير إداري، والكابتن عمر عبد العزيز مدرب، والكابتن علاء ابراهيم إداري.

بطولة الجمهورية الشيخ زايد ميداليات ذهبية الاتحاد كورونا

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