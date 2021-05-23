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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

23 سفينة.. ميناء دمياط يستقبل 8407 أطنان ذرة خلال يوم

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 23 سفينة حاويات وبضائع عامة، وإن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، واستقبل الميناء 3515 طن حديد صاج و1371 طن لفات حديد و787 طن حديد تسليح.

وقال المركز الاعلامي، كما استقبل الميناء أيضا 1578 طن خشب زان و8407 أطنان ذرة، ويضاف إلى ما سبق 1534 طن صودا معبأ، وأشار المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 19891 طن فوسفات و19370 طن يوريا و1531 طن رمل.

وذكر المركز الإعلامي أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 58 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وخرشوف وسبانخ وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بصل وبرسيم وزيتون وشمر)، وفواكه (برتقال وعنب وفراولة)، حيث يتم تصدير المنتجحات سالفة الذكر إلى كل من الإمارات والمغرب ومالطا وسلوفينيا وهولندا وكرواتيا وأمريكا واسبانيا وسنغافورة.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 14 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 421 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 178707 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 72651 طنا.

وأضاف أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2736 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5087 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

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