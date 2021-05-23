ليفربول وتشيلسي في المربع الذهبي ويبلغان دوري الأبطال في الموسم المقبل

تأهل فريقا ليفربول وتشيلسي لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما احتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وتغلب ليفربول 2 / صفر على ضيفه كريستال بالاس، فيما خسر تشيلسي 1 / 2 أمام مضيفه أستون فيلا، لكنه استفاد من هدية جاره توتنهام هوتسبير، الذي أطاح بآمال مضيفه ليستر سيتي في الصعود لدوري الأبطال، بعدما تغلب عليه 4 / 2 في الوقت القاتل.

وأنهى ليفربول مشواره في البطولة هذا الموسم في المركز الثالث برصيد 69 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين على تشيلسي، صاحب المركز الرابع، الذي تفوق بفارق نقطة على ليستر سيتي، الذي تراجع للمركز الخامس، ليشارك في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

بعدما حصل مانشستر سيتي، الذي توج بلقب الدوري هذا الموسم، وكذلك وصيفه مانشستر يونايتد، على أول تذكرتين لدوري الأبطال، كان الصراع مشتعلا للغاية بين فرق تشيلسي وليفربول وليستر سيتي، للحصول على آخر بطاقتين للمسابقة القارية خلال المرحلة الأخيرة للدوري الإنجليزي.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز مانشستر سيتي 5 / صفر على ضيفه إيفرتون، وأرسنال على ضيفه برايتون 2 / صفر، ونيوكاسل على مضيفه فولهام بنفس النتيجة، وليدز يونايتد على ضيفه ويست بروميتش ألبيون 3 / 1، وويستهام يونايتد على ضيفه ساوثهامبتون 3 / صفر، ومانشستر يونايتد على مضيفه وولفرهامبتون 2 / 1، وشيفيلد يونايتد على ضيفه بيرنلي 1 / صفر.

