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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر يونايتد ينهي الدوري الإنجليزي بفوز 2-1 على ولفرهامبتون

صدى البلد

فاز مانشستر يونايتد على نظيره ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح إيلانجا التسجيل لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 13 بضربة رأسية رائعة، قبل أن يعادل نيلسون سيميدو النتيجة لـ ولفرهامبتون في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أحرز خوان ماتا هدف الانتصار لـ مانشستر يونايتد من ضربة جزاء.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 74 في المركز الثاني، فيما توقف رصيد ولفرهامبتون عند 45 نقطة في المركز الثالثة عشر.

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