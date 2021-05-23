وزير التموين: 64 مليون مواطن لديهم بطاقة تموينية..والرئيس وافق على صرف بطاقات للأسر الأولى بالرعاية

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التموين تخدم 64 مليون مواطن مدرجين في بطاقات التموين، والرئيس السيسي يتابع ملفات الوزارة بصفة يومية للاطمئنان على توفير رغيف الخبز، ومخزون السلع الاستراتيجية، و يدعمنا بكافة الإمكانيات المطلوب، مضيفا:"الرئيس وافق على صرف بطاقات للأسر الأولى بالرعاية.



تابع وزير التموين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" الشون الترابية كانت تتسبب في تلف 15% من مخزون القمح، ولكن صوامع التخزين الجديدة تعمل بأحدث الطرق لتقليل التالف من مخزون القمح".

ونوه إلي أن القيادة السياسية تدعم وزارة التموين لتوفير إحتياطي إستراتيجي، مضيفا:" لدينا اكتفاء ذاتي من انتاج السكر بنسبة 85% وقريبا نصل للإكتفاء الذاتي ومن ثم نتجه للتصدير"

وأضاف:" الرؤية الواضحة للقيادة السياسية ودعم وزارة التموين ساهم في تفادي حدوث ازمة خلال فترة كورونا".