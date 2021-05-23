رغم الفوز على برايتون.. آرسنال يفشل في التأهل إلى الدوري الأوروبي

فشل فريق آرسنال في حجز مركز مؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، رغم الفوز على برايتون بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الأخيرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

سجل نيكولاس بيبي هدفي آرسنال في شباك برايتون في الدقيقة 49 و 60.

وتوجد الدولي المصري محمد النني على دكة بدلاء آرسنال أمام برايتون، طوال المباراة.

وبدأ آرسنال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: تشامبيرس - هوليندج - جابرييل - تيرني

خط الوسط: بارتي - شاكا - أوديجار- سميث روي.

الهجوم: بيبي - أوباميانج.

بهذه النتيجة رفع آرسنال رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد عند النقطة 41، في المركز الـ 16.