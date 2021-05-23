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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اندلاع حريق بمخزن فراشة ومنزل في قنا

إطفاء حريق بقنا
إطفاء حريق بقنا

شهدت مدينة دشنا، شمال قنا، اندلاع حريق فى مخزن خشب ومنزل، دون أن يسفر عن أى إصابات بين المواطنين.


تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد اندلاع حريق فى مخزن فراشة ومنزل، دون وقوع أى إصابات بين المواطنين.

 

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من جانبها دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، برئاسة العقيد هانى الاتربى، مدير الإدارة، بعدد من سيارات الإطفاء لسرعة التعامل مع الحريق.

وتمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة، و تبين تمكن النيران من إتلاف محتويات بالمخزن و مخلفات أعلى سطح المنزل، دون أي إصاباب بين المواطنين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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