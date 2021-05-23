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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير التموين يحسم الجدل حول موعد فتح إضافة المواليد الجدد

وزير التموين
وزير التموين

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين إن الموازنة الحالية لا تستطيع معها الحكومة فتح إضافة المواليد الجدد قائلا “صعب في الوقت الحالي” مؤكدا أن قاعدة البيانات الخاصة ببطاقات التموين تضم 71 مليون مواطن.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد »، «بالنسبة لفتح باب تسجيل مواليد جديدة في بطاقات التموين، الأمر توقف بعد أزمة كورونا، والرئيس وافق على مقترح استثنائي بإصدار بطاقات لأسر الفئات الأكثر احتياجا».

وأردف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أن الوزارة ما زلت تستقبل تظلمات بطاقات التموين على مدار 24 ساعة.

وأكد وزير التموين أن هدف الحكومة ليس تقليل الدعم ولكن إدارة الدعم مشيرا إلى أن دعم التموين تحول إلى نقدي مقابل سلع بعد أن كان عينيا بصورة تامة فهو دعم نقدي مشروط أما الخبز فما زال الدعم عيني.

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