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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

باشا مصر حفيد «شكوكو» و «نيلي» أخت فنانة شهيرة.. فنانون لن تصدق علاقات القرابة بينهم

حورية فرغلي وأمينة
حورية فرغلي وأمينة خليل

بعدما طغت قصة الفنانة حورية فرغلي وصلة القرابة التي تجمعها مع الفنانة أمينة خليل على اهتمامات السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، بعد تصريحات الأولى بأن الأخيرة لم تحرص على السؤال عنها أو الوقوف بجانبها في أزمة مرضها الأخير على الرغم أنهما تجمعهما صلة قرابة من ناحية الأم.

الجديد في الأمر أن تعجب الجماهير جاء بسبب صلة القرابة التي لم تكن معلومة للكثيرين، وربما لعناصر الوسط الفني نفسه الذين تفاجئوا بتصريحات حورية فرغلي.

علاقات قرابة شهيرة

وتتعدد علاقات القرابة في الوسط الفني، ومنها المشهور والمعروف لدى الجميع، وأبرزها الأشقاء حسين ومصطفى فهمي، وعبدالله وحمدي غيث، وسعاد حسني ونجاة الصغيرة، وبوسي ونورا، ومحمد فوزي وهدى سلطان، ومنال سلامة وشريف سلامة.

ومن الجيل الجديد دنيا وإيمي سمير غانم، وميس حمدان ومي سليم، فضلا عن أبناء الممثلين الذين ظهروا على الساحة الفنية مؤخرا بشكل كبير، وأبرزهم أحمد صلاح السعدني، وأحمد خالد صالح، وأحمد فلوكس، ومحمد إمام، وأحمد عبدالله، والفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

علاقات قرابة غير معروفة 

وكما تشتهر بعض علاقات القرابة في الوسط الفني، قد تحتجب بعض العلاقات أمام الجماهير، حيث لا يتحدث عنها أصحابها كثيرا أو لم تؤثر في حياتهم الشخصية.

وأبرز تلك القرابات علاقة القرابة بين الفنانة داليا مصطفى والفنانة ناهد رشدي إذ تُعد الأولى إبنة شقيق الثانية، وعلاقة القرابة بين الفنان عادل إمام والفنان الشاب عمرو مصطفى إبن شقيقة الزعيم وإبن الفنان الراحل مصطفى متولي.

كما تجمع قرابات كثيرة بين نجوم الوسط الفني قديما وحديثا، أبرزها الفنانة صابرين وهي ابنة أخ الراحلة نعيمة عاكف، والفنانة غادة عادل ابنة أخت الفنانة شمس البارودي، و الراحلة رجاء الجداوي ابنة أخت الفنانة تحية كاريوكا.

علاقات قرابة مفاجئة للجمهور 

وربما كانت علاقة القرابة التي أعلنتها الفنانة حورية فرغلي بينها وبين أمينة خليل مفاجئة للبعض، كذلك تفاجأ الجمهور ببعض علاقات القرابة بين الفنانين وربما أبرزها الفنان صلاح ذو الفقار جد الفنان شريف رمزي من ناحية الأم.

أما الفنانة القديرة معالي زايد فهي إبنة الفنانة القديرة الراحلة آمال زايد، إحدى فنانات الزمن الجميل، كذلك الفنان أمير كرارة الذي يفتخر بكونه حفيد الفنان شكوكو، حيث أعلن أن الراحل هو خال جدّته وإنه بمثابة جدّه.

 أما الفنانة القديرة نيللي، فكثير من الجمهور لا يعرف أنها أخت الفنانة المعجزة الطفلة فيروز، وإبنة خالة الفنانة لبلبة.

حورية فرغلي أمير كرارة امينة خليل شكوكو نيللى

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