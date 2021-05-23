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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إيقاف العميد.. طارق سليمان يقود الاتحاد السكندري أمام الجونة

حسام حسن المدير الفني
حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري

يقود طارق سليمان المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري فريقه أمام الجونة في اللقاء المقرر له يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري العام .

جاء ذلك بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بإيقاف حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري 4 مباريات .

ومنح حسام حسن مساعده طارق سليمان بعض التعليمات من أجل تنفيذها في قيادة الفريق في المواجهات المقبلة 

وأرسلت إدارة نادى الاتحاد السكندرى التماساً  للاتحاد المصرى لكرة القدم لتخفيض العقوبات التي اتخذتها إدارة المسابقات التي صدرت اليوم بخصوص أحداث مباراة المصرى البورسعيدى التي أقيمت الخميس الماضى 20 مايو وتضمنت :

- إيقاف حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري 4 مباريات، وتغريمه 20 ألف جنيه

- منع محمد عبد الجليل عامل غرفة خلع ملابس نادي الاتحاد من مرافقة الفريق خلال مبارياته على أرضه وخارجها حتى آخر الموسم 2020/2021، وتغريمه 50 ألف جنيه.

- تغريم الطبيب عمرو الاشلم من نادي الاتحاد السكندري 20 ألف جنيه

وأكدت إدارة نادى الاتحاد السكندرى أن جميع هذه العقوبات مبالغ فيها وبصفه خاصة العقوبة الموقعة على حسام حسن الذى لم يصدر منه أفعال على الإطلاق تستوجب هذه العقوبة المبالغ فيها.

وتواصل محمد مصيلحى رئيس النادى مع مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم بخصوص هذه العقوبات وطالب بمراجعة هذه القرارات بشكل كامل بما يحقق العدالة بين جميع الأندية في نفس الأحداث والمواقف المتشابهة.

وأوضح محمد مصيلحى أنه على تواصل دائم ومستمر مع الجهاز الفني بقيادة التوأم إبراهيم وحسام حسن لدعمهم ومساندتهم، وأن مجلس إدارة النادى على ثقة كبيرة بقدرة الجهاز الفني على تخطى هذه المرحلة الصعبة وعدم التوفيق خلال المباريات الأخيرة والعودة مجدداً للعروض القوية التي قدمها الفريق. 

طارق سليمان الاتحاد السكندري الجونة الاتحاد المصري لكرة القدم

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