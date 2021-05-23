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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المتأهلون لدوري أبطال أوروبا من الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

أُسدل الستار على منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020-2021، حيث لُعبت اليوم مباريات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة للمسابقة الأقوى في العالم.

 

فيما يتعلق بلقب الدوري، حسمه مانشستر سيتي لصالحه منذ 3 جولات، أما بالنسبة لصراع الهبوط، فودع شيفيلد يونايتد ووست بروميتش ألبيون وفولهام المسابقة، لكن الصراع على التأهل لدوري أبطال أوروبا لم يُحسم الا في الثانية الأخيرة.

 

وتمكن ليفربول من تحقيق ما أشبه بالمعجزة، بتأهله لدوري أبطال أوروبا، محتلًا المركز الثالث في الدوري الإنجليزي، بعد فوزه على كريستال بالاس بهدفين نظيفين.

 

وسيرافق ليفربول في دوري الأبطال، فريق تشيلسي، رغم خسارته من أستون فيلا بهدفين لهدف، مستفيدًا من خسارة ليستر سيتي أمام توتنهام بأربعة أهداف مقابل هدفين.

 

المتأهلون لدوري أبطال أوروبا من الدوري الإنجليزي

ونستعرض تباعًا المتأهلين لدوري أبطال أوروبا من الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي : المركز الأول برصيد 86 نقطة

مانشستر يونايتد: المركز الثاني برصيد 74 نقطة

ليفربول: المركز الثالث برصيد 69 نقطة

تشيلسي: المركز الرابع برصيد 67 نقطة

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