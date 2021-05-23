هاري كين هداف الدوري الإنجليزي .. على ربيع يوجه رسالة لـ محمد صلاح

وجه الفنان على ربيع رسالة لـ محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى بعد فقدانه لقب هداف الدورى الانجليزى ، ونشر بية صورة له من داخل سيارته عبر موقع انستجرام .

وكتب على ربيع “ أحسن_هداف فرقت علي جووول تتعوض ان شاء الله ”.

توج هاري كين نجم فريق توتنهام بلقب هداف الدوري الإنجليزي، برصيد 23 هدفا، بفارق هدف وحيد على النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول.

وقاد هاري كين فريق توتنهام للفوز على نظيره ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الأخيرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



