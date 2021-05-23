برلماني يكشف تفاصيل العلاوة الجديدة لموظفي الدولة

كشف الدكتور ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة لـ مجلس النواب، موافقة المجلس على قانون العلاوة الدورية للعاملين بالدولة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الحد الأدنى للعلاوة لجميع الموظفين 250 جنيها إضافية للراتب»، مشيرا إلى أن معدل التضخم يصل إلى 4.5%.

وتابع «التضخم في أدنى مستوياته وبالتالي المواطن سيستفيد من العلاوة»، مؤكدا عدم وجود فئات مستثناة من العلاوة التي ستصرف ابتداء من أول يوليو.

وحول موقف القطاع الخاص من العلاوة قال «لا نستطيع إجبار القطاع الخاص على شيء، العلاوة خاصة بموظفي الدولة فقط».

