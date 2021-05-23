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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ممر شرفي.. لاعبو ليفربول يودعون جورجينيو فينالدوم |شاهد

صدى البلد

ودع لاعبو فريق ليفربول زميلهم الهولندي جورجينو فينالدوم، عقب مباراة كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

 

وفاز ليفربول على كريستال بالاس بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد، ليضمن الريدز، المشاركة في دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.

 

وأقام لاعبو ليفربول ممرا شرفيا لـ جورجينيو فينالدو، عقب نهاية مباراة كريستال بالاس، تكريما لـ فينالدوم على الفترة التي قضاها داخل الفريق.

 

وأعلن فينالدوم رحيله عن ليفربول قبل مباراة كريستال بالاس، حيث قال في تصريحات لشبكة “ سكاي سبورتس”: لقد حان وقت الوداع، عقدي ينتهي مع ليفربول، ولم نتوصل إلى اتفاق للتجديد".

 

كان ليفربول تعاقد مع فينالدوم في عام 2016، قادما من نيوكاسل، في صفقة بلغت قيمتها 25 مليون جنيه إسترليني.

 

ويعد فريق برشلونة أبرز المهتمين بضم فينالدو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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