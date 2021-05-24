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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة النواب خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022.. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

تستأنف لجنة الصناعة بمجلس النواب، مواصلة إجتماعاتها اليوم الإثنين، مناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022 بشأن، الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومصلحة الرقابة الصناعية، والمطابع الأميرية.

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لجنة القوى العاملة

كما تواصل لجنة القوى العاملة إجتماعاتها اليوم الأثنين برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021/2022 لقطاعات وازرة القوى العاملة، حيث تنظر كل من:
ديوان عام و ازرة القوى العاملة.
المركز القومي لدر اسات السالمة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل.
مديريات القوى العاملة بالمحافظات.

البرلمان يوافق نهائيا على تقرير الحد الأدنى

هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المسشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة "بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

 

و كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن أقل حد للعلاوة التي سيحصل عليها العاملون بالدولة لن تقل عن  250 جنيها وليس الحد الأدنى المحدد بمشروع قانون العلاوة الدورية.

 

وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الجلسة العامة للبرلمان تعقيبا على ممقترح برفع الحد الأدنى للعلاوة من 75 جنيها إلى 200 جنيه أن أقل علاوة 75 جنيها، ويضاف إليها زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به، اعتبارا من 1/7/2021، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ 175 جنيها.
 

التنمية المستدامة القوى العاملة الموازنة العامة للدولة الصناعة مجلس النواب وزارة التجارة والصناعة التجارة والصناعة الموازنة العامة السنة المالية

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