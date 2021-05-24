أخبار التعليم: أول رد من طارق شوقي على شكاوى طلاب الثانوية العامة.. الأعلى للجامعات الخاصة يكشف موعد إجراء الامتحانات

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها على مدار اليوم:

أول رد من وزير التعليم على شكاوى طلاب الثانوية العامة من امتحان الألماني "التجريبي"

ننشر تفاصيل فتح باب الترشح للمرحلة الثالثة من جائزة الاتحاد الافريقي للمدرسين 2021

وزير التعليم العالي يتلقى تقرير مباحثات عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا

التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

الأعلى للجامعات الخاصة يكشف موعد إجراء الإمتحانات

"التعليم": فوز طلاب مصريين في المسابقة الدولية للعلوم والهندسة ISEF

هيئة جودة التعليم : علاقتنا بالمؤسسات التعليمية تحكمها رؤية مستقبلية للقيادة السياسية