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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تفاصيل جديدة عن سباق موناكو العالمي ..و من هو المتصدر ؟

تفاصيل جديدة عن مجريات
تفاصيل جديدة عن مجريات سباق موناكو العالمي ..

انطلقت منذ أيام قليلة فعاليات سباق موناكو العالمي الخاص بتسارع الأداء لبطولة الفورمولا 1،  و تعتبر حلبة موناكو هي المضمار الأشهر في شوارع أحياء مونت كارلو وكوندامين، و يشار إليه في بعض الأوقات إلى سباق مونت كارلو نسبة إلى المدينة التاريخية.

 

 تستضيف هذه الحلبة العديد من السباقات الخاصة بهذه البطولة على مدار تاريخها الممتد، و لكن الانطلاقة الخاصة بهذه الفعاليات جاءت بالعديد من التحديات القوية، حيث تصدر سائق "فيراري" شارل لوكلير التجارب الرسمية لجائزة موناكو الكبرى و التي كانت أثناء المرحلة الخامسة من البطولة.

 

استطاع لوكلير أن يفوز بالجولة الأولى، و التي قطع بها مسافة طولها 3 آلاف و373 متراً، و ذلك بعد أن تعرض لحادث قبل انتهاء المضمار بمدة 18 ثانية فقط، ليحل الهولندي ماكس فيرشتابين في المركز الثاني بفارق زمني بسيط يقدر بـ 230 ثانية.

 

و شهدت مجريات السباق انطلاقة حامل اللقب السابق و هو البريطاني لويس هاميلتون، و زميله فالتيري بوتاس، مع نخبة من اشهر قائدي سيارات فورمولا 1، و لكن تمكن الهولندي ماكس فرستابن سائق فريق "ريد بول" أن يحصد اللقب الغالي للمرة الأولى في تاريخه.

 

حيث انطلق ماكس و الذي يبلغ 23 عامًا، و هو متأخرًا بفارق 14 نقطة عن البطل الشهير لويس هاميلتون و الذي حقق البطولة سبع مرات من قبل، و على الرغم من ذلك استطاع ان يقلص الفارق و يخطف الفوز الثمين.

 

بينما جاء الاسباني كارلوس ساينز سائق فريق "فيراري" بالمركز الثاني، و يذكر أن سوء الحط حالف شارل لوكلير صاحب الانطلاقة القوية، و ذلك بعد ان تعرض لمشكلة في عمود التدوير الخاص بسيارته.

تفاصيل جديدة سباق سباق موناكو سباق موناكو العالمي تسارع الاداء الفورمولا 1

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