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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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السفير الفلسطيني بالقاهرة : مصر سباقة ومجهوداتها مستمرة في إعادة إعمار الشرق الأوسط

السفير الفلسطيني
السفير الفلسطيني بمصر

أكد السفير دياب اللوح ، السفير الفلسطيني بمصر ، أن مالحق من ضرر في  قطاع غزة  نتيجة العداون السافر من اسرائيل يفوق مالحق بالقطاع من ضرر في الحروب السابقة ، موضحا حجم الخسائر التي حدثت بالقطاع والتي وصلت لتدمير خطوط طرق كاملة وشبكات صرف صحي إلى جانب 100 ألف مواطن مشردين حاليا دون مأوى .

وأضاف السفير دياب اللوح ، خلال لقاءه لـ برنامج " أخر النهار " ، والمذاع على فضائية "النهار " ، أن مصر كانت صاحبة المبادرة الأولى لإعادة إعمار وإغاثة قطاع غزة ، تحت رعاية الرئيس السيسي ، متوجها بالشكر له ولجميع القادة الدبلوماسين بمصر   .

ولفت السفير الفلسطيني بمصر إلى أن مصر لم تتهاون منذ اللحظات الأولى من بدء العدوان على قطاع غزة ، من السعي وراء إنهاء العدوان ووقف إطلاق النار .

وتابع أن الدبلوماسية المصرية قامت بمجهودات رائعة ؛ خلقت جبهة عربية وإسلامية واسعة للتضامن مع الشعب الفلسطيني .

وأكمل : مصر لم تكن أبدا وسيط وإنما هي شريكة الشعب الفلسطيني ، وصاحبة يد سباقة ونظيفة شاهدة على مجهوداتها المستمرة في إعادة إعمار الشرق الأوسط . 

 

السفير الفلسطيني دياب اللوح السفير الفلسطيني بمصر قطاع غزة غزة السيسي

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