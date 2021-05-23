"حماة وطن": التهدئة بين الفلسطينيين وإسرائيل عمل مخلص للرئيس السيسي

أكد اللواء حاتم حشمت، رئيس الهيئة البرلمانية بحزب "حماة وطن" في مجلس الشيوخ، نائب رئيس الحزب، أن التهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين ما كانت لتتحقق لولا الجهود المخلصة للرئيس عبدالفتاح السيسى والمؤسسات المعنية فقد نزع فتيل حرب دامية وحقن دماء االبرياء وويالت الحرب والعدوان نحو االمن والتنمية واالستقرار والرخاء للشعوب.

وتابع “حشمت”، أن الاتفاق في تلك المرحلة الدقيقة يعكس حرص مصر على أمن واستقرار المنطقة ورؤية قيادتها السياسية الثقابة ان القضية الفلسطينية هى جوهر الصراع فى الشرق االوسط وان تحقيق التهدئة وتسوية القضية الفلسطينية يؤدى لتحقيق السلم واالمن الدوليين باعتباره احد اهم مقاصد االمم المتحدة والمجتمع الدولى وانه البد من اطالق عملية سياسية تؤدى لتحقيق حلم الفلسطينيين فى دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف فى ضوء حل الدولتين والقرارات الدولية.



وأضاف نائب رئيس حزب "حماة وطن"، أن الرئيس السيسى قيادة وطنية مخلصة تحظى باحترام قادة الدول إقليميا ودوليا وقد تبنى سياسة خارجية تتسم بنبل المقاصد وقد اكتسبت سياسته مصداقية فى االوساط الدولية حيث انها سياسة افعال الاقوال وترنو إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.



واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بأن الهيئة البرلمانية والشعب المصرى يقفون وراء قيادتهم السياسية وكلهم ثقة فى قيادته الحكيمة لمصر وسياساته العربية والدولية.