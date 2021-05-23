بعد غنائها يوم عزاء سمير غانم.. هالة صدقي تدافع عن الفنانة يسرا

قالت الفنان هالة صدقي، إن مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا أصبحت ساحة للأزمات، مضيفة أنه الوسط الفني مطمع من أجل الترند.

وأضافت صدقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن العزاء واجب والفرح واجب، لافتا إلى أن هناك من يريد الإساءة للوسط الفني لأسباب معينة.



وأكدت هاله صدقي، أن الفنانة يسرا الفترة الأخيرة كانت تغني وهذا أمر واضح وبالتالي صعدت على المسرح في أحد الأفراح وغنت مع المطرب عمرو دياب وهذا أمر حدث دون ترتيب.



وتابعت هالة صدقي، أن الناس تركت الفنان سمير غانم والحديث عن أعماله الكبيرة في مصر والوطن العربي وذهبت للحديث عن شيء أخر وبشكل وطريقه صعبة.

