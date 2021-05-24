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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ضمن سلسلة "لازم نتكلم"

الجامعة الأمريكية تعقد ندوة حول تحقيق الأمان في أماكن العمل .. اليوم

ندوة بالجامعة الأمريكية
ندوة بالجامعة الأمريكية

تعقد الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالاشتراك مع غرفة التجارة الأمريكية، ندوة "أونلاين" لمناقشة كيفية خلق الثقافة الشمولية والتنوع في أماكن العمل، بعنوان "كيف نحقق الأمان والشمولية والتنوع في أماكن العمل"، ضمن سلسلة حوارات “لازم نتكلم”. 
 

ويتم عقد الندوة يوم الإثنين المقبل الموافق 24 من شهر مايو الجاري من الساعة الواحدة وحتى الثانية ظهرا من خلال منصة "زووم"، حيث تناقش الجلسة أيضًا كيفية تعزيز ثقافة مكان العمل الخالية من التمييز والتحرش.


يتحدث في الجلسة "جيلان المسيري" نائب ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وخريجة الجامعة عامي 1997 و2016، وأشرف بكري، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة "يونيليفر مشرق"، والرئيس المشارك للجنة التجارة والصناعة بالغرفة التجارية الأمريكية.
 

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ويحضر الندوة، كل من دينا عبد الفتاح، رئيس تحرير مجلة أموال الغد، ومؤسس ورئيس منتدى "الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً"، وماري لويس بشارة نائب رئيس مجلس إدارة شركة البشارة للأزياء.
 

كما يدير الحوار بسنت فؤاد، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة جهينة للصناعات الغذائية، والرئيس المشارك للجنة المرأة في الأعمال التجارية بالغرفة التجارية الأمريكية.


جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أطلقت سلسلة حوارات "لازم نتكلم" في نوفمبر من العام الماضي ، لزيادة الوعي بقضية التحرش الجنسي كقضية اجتماعية هامة ولدعم الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بهذه القضية خاصة في الجامعات. 
 

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وتستمر سلسلة حوارات "لازم نتكلم" حتى شهر يونيو 2021 وتتناول العديد من القضايا الهامة الخاصة بالتحرش منها تأثير التنشئة على قضية التحرش، وتناول السينما والإعلام للتحرش، والخصوصية في عالم الإنترنت، ومواجهة التحرش في الجامعات ، وتحقيق الأمان والشمولية والتنوع في أماكن العمل والإطار القانوني والتشريعات لمواجهة العنف ضد المرأة.

 

وينضم الراغبين في حضور الندوة من خلال الرابط التالي :

https://aucegypt.zoom.us/j/96840033568 

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الجامعة الأمريكية غرفة التجارة الامريكية ندوة الأمان والشمولية والتنوع في أماكن العمل سلسلة حوارات “لازم نتكلم اخبار التعليم

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