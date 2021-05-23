حورية فرغلي ترد على تعرضها للسحر: ذهبت للحج 7 مرات وأقرأ القرآن بانتظام

ردت الفنانة حورية فرغلي، على ما يتردد بأن الأزمة الصحية التي تعرضت لها خلال السنوات الاخيرة وأبعدتها عن الأعمال الفنية سببها سحر تعرضت له.



وقالت فرغلي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، :"ذهب للحج 7 مرات واقرأ القرأن الكريم ابنتظام"، مستدركة أنها تعمل دائما على التحصين من السحر والحسد.



و تابعت الفنانة حورية فرغلي :"معروض عليا أعمال ولدي طاقة كبيرة جدا خلال الفترة المقبلة وسأعود من جديد".