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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير فلسطين بالقاهرة يستغيث بمصر والمجتمع الدولي لإنقاذ المشردين بعد العدوان الإسرائيلي

السفير دياب اللوح
السفير دياب اللوح

ناشد السفير دياب اللوح ، السفير الفلسطيني بمصر ،  المجتمع الدولي ومصر والسلطات السياسية في فلسطين بسرعة إغاثة قطاع غزة ، وإنقاذ المشردين بعد العدوان الأخير ، وتهالك شبكات الطرق وخدمات البنية التحتية بالكامل .

وذكر السفير الفلسطيني ، دياب اللوح ، خلال لقاءه لـ برنامج " أخر النهار " ، والمذاع على فضائية " النهار " ، أن مصر كانت سباقة في تقديم مساعدات إغاثية لفلسطين ، وإعادة إعمار  قطاع غزة  ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وتابع أن الدبلوماسية المصرية قامت بمجهودات رائعة ؛ خلقت جبهة عربية وإسلامية واسعة للتضامن مع الشعب الفلسطيني .

وأكمل : مصر لم تكن أبدا وسيط بالقضية الفلسطينية ، وإنما هي شريكة الشعب الفلسطيني ، وصاحبة يد سباقة ونظيفة شاهدة على مجهوداتها المستمرة في إعادة إعمار الشرق الأوسط . 
 

وتوجه بالشكر للدبلوماسية المصرية على مجهوداتها السباقة ، منذ بدء الأزمة ، وسعيها لوقف إطلاق النار منذ الساعات الأولى من العدوان الإسرائيلي .

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