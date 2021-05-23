سفير فلسطين بالقاهرة يستغيث بمصر والمجتمع الدولي لإنقاذ المشردين بعد العدوان الإسرائيلي

ناشد السفير دياب اللوح ، السفير الفلسطيني بمصر ، المجتمع الدولي ومصر والسلطات السياسية في فلسطين بسرعة إغاثة قطاع غزة ، وإنقاذ المشردين بعد العدوان الأخير ، وتهالك شبكات الطرق وخدمات البنية التحتية بالكامل .

وذكر السفير الفلسطيني ، دياب اللوح ، خلال لقاءه لـ برنامج " أخر النهار " ، والمذاع على فضائية " النهار " ، أن مصر كانت سباقة في تقديم مساعدات إغاثية لفلسطين ، وإعادة إعمار قطاع غزة ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وتابع أن الدبلوماسية المصرية قامت بمجهودات رائعة ؛ خلقت جبهة عربية وإسلامية واسعة للتضامن مع الشعب الفلسطيني .

وأكمل : مصر لم تكن أبدا وسيط بالقضية الفلسطينية ، وإنما هي شريكة الشعب الفلسطيني ، وصاحبة يد سباقة ونظيفة شاهدة على مجهوداتها المستمرة في إعادة إعمار الشرق الأوسط .



وتوجه بالشكر للدبلوماسية المصرية على مجهوداتها السباقة ، منذ بدء الأزمة ، وسعيها لوقف إطلاق النار منذ الساعات الأولى من العدوان الإسرائيلي .