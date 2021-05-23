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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خلال اجتماع "الخطة والموازنة" بالنواب..

رئيس هيئة البترول: استكمال إنشاء 29 مستودعا جديدا للبراميل

المهندس عابد عز
المهندس عابد عز الرجال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول

أعلن المهندس عابد عز الرجال، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، تخصيص مشروع موازنة الهيئة للسنة المالية الجديدة 2021/2022 مبلغ 10.5 مليار جنيه لاستكمال إنشاء 29 مستودعا جديدا بسعة تخزينية تبلغ نحو 32 مليون برميل.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، الأحد، لاستكمال مناقشة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة وكذلك للسنة المالية 2021/2022.

 

وقال  “عز الرجال”، إن جائحة فيروس كورونا المستجد أثرت على عدة أنشطة داخل الهيئة منها تصدير وقود الطائرات وتكوين السفن بالوقود وتصدير الغاز، مشيرا إلى أن الجائحة تسببت فى خفض أسعار الغاز عالميا. 

 

وأضاف "لن نصدر الغاز بالخسارة، وبالتالى هناك موارد دولارية تأثرت خلال الجائحة"، لافتا إلى إن غالبية المؤشرات تعود تدريجيا بشكل طبيعى.

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من جانبه، أشار أشرف عبد الله، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية، إلى أن تلك التقديرات يتم وضعها بمشروع الموازنة العامة للدولة بناءً على دراسات وافية وبالتنسيق الكامل مع وزارة المالية، مضيفا أنه تم تحميل مشروع موازنة الهيئة للسنة المالية الجديدة بنحو 25 مليار جنيه فروق عملة بدلا من 20 مليار جنيه خلال موازنة العام الجارى 2020/2021.

 

و عرض  أشرف عبد الله، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية، مشروع موازنة الهيئة أمام لجنة الخطة والموازنة، لافتا إلى أنه تم تقدير سعر برميل خام برنت بمشروع الموازنة بنحو 60 دولارا، مقابل 65 دولار للبرميل بموازنة العام المالى الجارى.

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