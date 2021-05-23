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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الفيوم: حفل فني على هامش انعقاد المؤتمر الدولي الثالث لكلية التربية للطفولة المبكرة

صدى البلد

شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور  خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الحفل الفني والذي أقيم في ختام اليوم الأول على هامش انعقاد فعاليات المؤتمر الدولي الثالث الذي تنظمه كلية التربية الطفولة المبكرة على مدار يومين تحت عنوان:- (الطفولة المبكرة في ظل الأزمات المعاصرة) بحضور الدكتورة  صفاء أحمد، عميد الكلية، والدكتورة  إكرام مجاور، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة  إبتسام عبد الله، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

 

وعبر الدكتور  أحمد جابر شديد عن سعادته بحسن تنظيم المؤتمر خاصة أنه المؤتمر الأول بجامعة الفيوم الذي تبث فعالياته مباشرة عبر الإنترنت، مؤكدا حرصه الشديد لحضور حفل ختام فعاليات اليوم الأول من المؤتمر بعد انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للجامعات والذي عقد بجامعة حلوان حيث تم وضع التصور النهائي للاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات المصرية.

 

جامعة الفيوم تستضيف مؤتمر الطفولة المبكرة في ظل الأزمات المعاصرة

وقدمت طالبات كلية التربية للطفولة المبكرة عددا من الاسكتشات المسرحية والأغاني الوطنية  ، كما قدم فريق كورال الكلية عددا من الأغاني الطربية وتخلل الحفل عروض مسرحية بلغة الإشارة لذوى الاحتياجات الخاصة.

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جامعة الفيوم حفل فني أنعقادالمؤتمر الدولي الثالث لكليات التربية

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