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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التعليم الفنى: توفير لقاح كورونا للمدرسين قبل الإشراف على امتحانات الدبلومات |فيديو

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات

قال  الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن الوزارة لم تغفل اتخاذ الاجراءات اللازمة استعدادا لامتحانات الدبلومات الفنية مع جميع الشهادات الأخرى، وذلك قبل انتقال الطالب إلى الجامعات وسوق العمل.

 

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع “اكسترا نيوز” أن هناك 750 ألف طالب سوف يدخلون امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام، وهناك 200 ألف معلم سوف يشرفون على عملية الامتحان، معقبا:" هدفنا إجراء الامتحانات مع الحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين".

 

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن لجنة الامتحانات سيكون فيها 14 طالبا فقط للوقاية من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى ضوابط التعقيم، وارتداء الكمامات.

 

وأكد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن وزارة التربية والتعليم سـ تقوم بتطعيم المعلمين الذين سيشرفون على أداء امتحانات الدبلومات الفنية بلقاح فيروس كورونا، لافتا إلى أن التطعيم سيكون أختياريا.

 

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) وذلك للدور الأول للعام الدراسى 2020/2021.

التعليم الفني امتحانات الدبلومات الجامعات فيروس كورونا وزير التربية والتعليم

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