أشرف صبحي يصطحب وزير الرياضة الروسي في جولة سياحية بمجمع الأديان

اصطحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اليوم الأحد، أوليج ماتيتسين وزير الشباب والرياضة الروسي في جولة سياحية بمجمع الأديان ضمت زيارة الكنيسة المعلقة، وجامع عمرو بن العاص، وكنيسة أبي سرجة وذلك ضمن زيارة وزير الشباب والرياضة الروسي للقاهرة ، وعقب الانتهاء من مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين المصرية الروسية في المجال الرياضي تعزيزاً للتعاون المثمر بين البلدين.

وحرص الدكتور أشرف صبحي على قيام الوزارة بتنظيم جولة سياحية للوزير الروسي والوفد المرافق له لتعريفهم بالحضارة المصرية العريقة وأبرز المقاصد السياحية والأثرية التي تمتاز بها مصر.

وأعرب وزير الشباب والرياضة الروسي ومرافقوه عن سعادتهم البالغة بالتواجد بالقاهرة، وزيارة مجمع الأديان وما تمثله من فرصة رائعة للتعرف على جانب من الحضارة المصرية العريقة بتلك المنطقة التاريخية.

وقدم وزير الرياضة الروسي الشكر للدكتور أشرف صبحي لحرصه على التوسع في أطر التعاون المشترك مع وزارة الرياضة الروسية، وحسن الاستضافة والاستقبال للوفد الروسي بالقاهرة وهو ما يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

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