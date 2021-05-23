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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دبي تفتح باب التسجيل لتطعيم الأطفال ضد كورونا

صدى البلد

بدأت هيئة صحة دبي الإماراتية فتح باب تسجيل مواعيد تطعيم لليافعين من الفئة العمرية ما بين 12 و15 عامًا، ضد فيروس كورونا، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد.

 

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن الهيئة أعلنت أن التقديم يكون من خلال تطبيق هيئة صحة دبي DHA، فيما نقلت عن المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض، في هيئة الصحة بدبي، الدكتورة فريدة الخاجة، قولها إن هذه الخطوة تأتي "تماشياً مع الخطة الوطنية للتطعيم، وفي ضوء إجازة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر بايونتيك" في أوساط الأطفال الذين يزيد عمرهم عن 12 عاماً".

 

وأكدت "الخاجة"، أن القرار جاء "بناءً على اعتماد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وموافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح ليشمل الفئة العمرية بداية من عمر 12 عاماً فما فوق".

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وأشارت المسؤولة الطبية إلى أن "الهيئة حددت الأوليات لهذه المرحلة العمرية والتي تتضمن ممن يعانون منهم من أمراض مزمنة، ومن يقيمون مع كبار السن أو يعيشون مع الأفراد الذين تحول ظروفهم الصحية دون أخذ اللقاح".

 

ولفتت الخاجة إلى أنه بالنسبة لحالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا، "يمكن أخذ اللقاح بعد إتمام مدة العزل الصحي المنزلي 10 أيام من دون أعراض أو في حال وجود أعراض بسيطة".

 

وأضافت "وإذا كانت الأعراض متوسطة أو شديدة وتطلبت تواجد الطفل في المستشفى، فيمكن في هذه الحالة مراجعة الطبيب المعالج لتقييم حالته، وتحديد مدى إمكانية أخذ التطعيم في الوقت الحالي".

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