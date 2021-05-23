وزيرالرياضة يطمئن على بعثة الاهلى قبل السوبر الافريقى.. ويهنىء بيراميدز بالتأهل لنصف نهائى الكونفدرالية

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الإطمئنان على بعثة النادى الاهلى أثناء رحلتها من جنوب أفريقيا إلى أسوان قبل المغادرة مباشرة إلى الدوحة لمواجهة نهضة بركان المغربى فى نهائى السوبر الافريقى المقرر له الجمعة المقبل.



وأكد الوزير الدعم الكامل للنادى الاهلى فى رحلته المهمة وخوض نهائى السوبر الافريقى متمنيا التوفيق لبطل مصر وحصده اللقب.



وكان وزير الشباب والرياضة على تهنئة قد حرص تهنئة النادى الاهلى بعد تأهله المهم امس إلى المربع الذهبى لبطولة دورى أبطال إفريقيا على حساب نادى صن داونز الجنوب افريقى بعد فوزه بمجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد أن فاز الاهلى ذهابا بهدفين نظيفين و تعادل إيابا بهدف لمثله.



وأكد وزير الرياضة تقديم كل الدعم للنادى الاهلى فى مباراتى الدور قبل النهائى أمام الترجى التونسى من أجل تحفيز الفريق لمواصلة المشوار الافريقى بنجاح واستمرار التفوق المصرى فى البطولات الأفريقية.



وقام وزير الشباب والرياضة بتهنئة إدارة نادى بيراميدز وفريق الكرة بالتأهل إلى نصف نهائى كأس الاتحاد الافريقى الكونفدرالية بعد الفوز على أنيمبا النيجيري ٥ / ٢ بمجموع المباراتين متمنيا التوفيق لبطل مصر ومواصلة مشواره بنجاح نحو الفوز بالبطولة.