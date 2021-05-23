السفير الفلسطيني بمصر : لن نقبل بإقامة دولة في غزة أو بدونها

أكد السفير الفلسطيني لدي القاهرة ، دياب اللوح ، أن فلسطين لن تقبل بإقامة دولة في غزة أو دولة بدون غزة ، منوها أن فكرة إقامة دولة في سيناء غير مقبولة وهو ما تتفق عليه الدولتان بشكل ثابت .

وأكمل خلال لقائه بـ برنامج " آخر النهار " ، والمذاع على فضائية " النهار " ، أن مصر لم تكن أبدا وسيطا بالقضية الفلسطينية ، وإنما هي شريك للشعب الفلسطيني ، وصاحبة يد سباقة ونظيفة شاهدة على مجهوداتها المستمرة في إعادة إعمار الشرق الأوسط .

وتابع أن الدبلوماسية المصرية قامت بمجهودات رائعة ؛ خلقت جبهة عربية وإسلامية واسعة للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ولفت السفير الفلسطيني بالقاهرة إلى أن مصر لم تتهاون منذ اللحظات الأولى من بدء العدوان على قطاع غزة ، في السعي وراء إنهاء العدوان ووقف إطلاق النار .

