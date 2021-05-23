غدا .. حقوق المنصورة تستضيف لجنة قطاع الدراسات القانونية بوزارة التعليم العالي

تستضيف كلية الحقوق جامعة المنصورة غدا الاثنين الموافق 24 مايو 2021 لجنة قطاع الدراسات القانونية بوزارة التعليم العالي، علي هامش المؤتمر الدولي السنوي العشرين " الجوانب القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات" الذي يعقد اون لاين علي برنامج ويبكس لجنة قطاع الدراسات القانونية بوزارة التعليم العالي.

وفي سابقة تعد الاولي تستضيف الكلية تلك القامات القانونية والدستورية لما تتمتع به كلية الحقوق جامعة المنصورة من قيمة وقامة قانونية عريقة .

يترأس اللجنة الدكتور السيد احمد عبدالخالق أستاذ الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية وزير التعليم العالي الأسبق.

والجدير بالذكر أن الدكتور السيد عبد الخالق واللجنة الموقرة يشاركون في فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر الكلية عبر برنامج الويبكس ( اون لاين ) ويعد ذلك شهادة نجاح لمؤتمر الكلية ويعقب ذلك عقد اللجنة جلستها بقاعة مجلس الكلية .