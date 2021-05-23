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فيديوجراف..

إعفاء الفلسطينيين من المصروفات.. قرارات عاجلة من الأعلى للجامعات

صدى البلد

عقد  المجلس الأعلى للجامعات، اليوم، الأحد، اجتماعه الشهري برئاسةالدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور رؤساء الجامعات من أعضاء المجلس؛ لمناقشة آخر ما توصلت إليه الجامعات من استعدادات امتحانات نهاية العام الدراسي والإجراءات الاحترازية المتبعة ودور المستشفيات الجامعية أثناء فترة الامتحانات.

 

الاستعداد لامتحانات الجامعات

 

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جاهزية المستشفيات الجامعية بكافة الجامعات، استجابة لاحتياجات المجتمع فى ظل جائحة كورونا، ورفع درجة استعدادها طوال فترة امتحانات نهاية العام الدراسى الجامعى.

 

وثمّن المجلس الأعلى للجامعات الدور الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة المؤسسات المعنية في مصر على دورهم التاريخي في وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وتأكيد الدور التاريخي للشعب المصري في مساندة القضية الفلسطينية.

 

دعم الطلاب الفلسطينيين

 

وأصدر المجلس مجموعة من القرارات العاجلة التي تتضمن  كافة أشكال الدعم التعليمي والبحثي للجانب الفلسطيني، وتقديم كافة التيسيرات والدعم للطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية.

 

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول قرارات المجلس الأعلى للجامعات عبر الفيديوجراف التالي..

المجلس الاعلى للجامعات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي أمتحانات الفصل الدراسي إعفاء الطلاب الفلسطينيين تعليم الطلاب الوافدين

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